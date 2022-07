Fahrbahn unterhöhlt : Kanalschaden reißt Loch in den Treppkesweg

Kleve Auf dem Treppkesweg ist plötzlich ein Loch im Asphalt aufgetaucht, das Blick auf einen Kanal freigibt. Die Stadt erklärt den Schaden will ihn zügig beheben.

(mgr) Da tut sich ein Loch auf im Asphalt am Treppkesweg. Ein Loch, das in die Tiefe weist und durch das man einen Kanal erkennen kann. Hat die Straße hier die Hitze nicht vertragen? Die Lösung hat nichts mit dem Wetter zu tun, erklärt Kleves Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. „Es handelt sich um einen Kanalschaden, vermutlich an einem Hausanschluss“, so der Sprecher der Stadt Kleve. Hierdurch sei es zu einer Unterhöhlung der Fahrbahn gekommen. Und dann hat der Asphalt der Straßendecke nicht mehr gehalten und nachgeben – das Loch war da. Der Bereich wurde bereits gesichert, wie es von der Stadt heißt. Behoben wird der Schaden in der Straße voraussichtlich am heutigen Freitag.