Keller vollgelaufen Kanalsanierung in Düffelward – Sperrung der Mauritiussiedlung

Ob die Schäden an den Kanälen auf die extremen Niederschläge samt hoher Grundwasserpegel zurückzuführen sind, kann nicht zweifelsfrei belegt werden, wie es von der Stadt heißt. „Kanäle werden durch derart stark ansteigendes Grundwasser im Boden minimal angehoben. Diese Bewegungen können dazu führen, dass Kanalrohre Risse erleiden oder vorhandene Haarrisse sich intensivieren.“ Sind Kanäle rissig, kann umliegendes Grundwasser in diese eindringen und die Wassermenge innerhalb des Kanals stark erhöhen – so auch zum Jahreswechsel in der Mauritiussiedlung.