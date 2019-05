Hochschule Rhein-Waal : Die Hochschule feiert Geburtstag

Der Campus Kleve zählt in manchen Foren als einer der schönsten in der Republik. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Kamp-Lintfort Mit zwei großen Campus-Festen und Tagen der offenen Tür sowie viel Rahmenprogramm feiert die Hochschule Rhein-Waal ihr zehnjähriges Bestehen an den beiden Standorten Kleve und Kamp-Lintfort.

Als die Entscheidung für die künftige Fachhochschule Oberer Niederrhein fiel, knallten in Kleve die Sektkorken. Seitdem hat sich der Campus rasant entwickelt, haben sich Stadt und Region geändert. Der Klang auf den Straßen ist internationaler geworden, das Gesicht der Stadt ein anderes: Auf dem Gelände des alten Hafens stehen jetzt die schneeweißen Fakultätsbauten der Hochschule Rhein-Waal (HSRW), wie die Gründungspräsidentin Marie-Luise Klotz die neue Hochschule taufte. Das große Audimax und vor allem der alte Kornspeicher als jetziger Wissenspeicher/Bibilothek setzen markante Akzente. In einigen Foren gilt der Campus Kleve als einer der schönsten in der Republik mit seinen großzügigen Wiesenflächen, dem Wasser und dem Blick auf die Türme der Stadt, die nur wenige Gehminuten entfernt liegt.

In nur drei Jahren nach der Gründung hatte der Kreis Kleve den Campus in Rekordzeit emporgezogen. Das BLB brauchte in Kamp-Lintfort etwas länger, schuf dort aber ein ausgezeichnetes, in sich ruhendes Ensemble unweit der City. Mittendrin das inzwischen weit über die Region hinaus bekannte innovative Fab-Lab – das Laboratorium für die Technik der Zukunft und gleich an der Landesgartenschau, an der die Hochschule auch beteiligt ist. Die HSRW ist angekommen an beiden Standorten, mit ihren für alle offenen Angeboten wie Studium generale und Mittwochsakademien, Fablab und Klimahaus, ist sie bei den Bürgern angekommen.

Info Juliläum an beiden Hochschul Standorten Kleve: Die Feier ist am Freitag ab 19 Uhr und Samstag beim Tag der offenen Tür um 11 Uhr. Kamp-Lintfort: Freitag 14. Juni und Tag der offenen Tür 15. Juni. www.hochschule-rhein-waal.de.

Man glaubt, noch den Jubel über die Entscheidung für die Standorte Kleve und Kamp-Lintfort in den Ohren, da steht schon das erste Jubiläum an: Zehn Jahre HSRW. „Das ist ein Grund zu feiern - und zwar richtig“, sagt der Noch-Präsident der Hochschule, Prof. Eberhard Menzel. Zusammen mit Hochschul-Sprecherin Gabriele Stegers stellte er jetzt das Programm für die Festtage in Kleve (24. und 25. Mai) sowie Kamp-Lintfort (14. und 15. Juni) vor.

An beiden Standorten wird das Fest zum Geburtstag mit dem Tag der offenen Tür gekoppelt. Es gibt also nicht nur ein Bühnenprogramm, sondern auch die Fakultäten haben sich richtig ins Zeug gelegt und laden ein zum Bierbrauen in Kleve oder Drohnenfliegen in Kamp-Lintfort, zum U-Boot und E-Car-Rennwagen-Gucken in Kleve und der Besichtigung der Baustelle der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort, der Live-Schau von autonomen Robotern in Kleve und neuesten Projekten aus Big Data in Kamp-Lintfort.

Das eigentliche Jubiläum wird auf jeweils eigens gebauten Bühnen gefeiert. In Kleve startet es am 24. Mai um 19 Uhr mit der Ansprache des Präsidenten Prof. Menzel. Der Präsident wird, so Menzel amüsiert, während des Festes wechseln. In Kamp-Lintfort spricht am 14. Juni um 19 Uhr schon der „Neue“, Oliver Locker-Grütjen. Wobei der Neue auch so neu nicht mehr ist – er arbeitet sich seit seiner Ernennung in die Themen der Hochschule ein und ist einen Tag pro Woche schon auf dem Campus. Offiziell seinen Studenten und Gästen vorgestellt wird Locker-Grütjen ganz locker (so Menzel), aber auch den Klevern, während des Festes auf der Bühne, nämlich am 25. Mai um 12.50 Uhr.