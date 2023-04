Überraschung auf dem Wochenmarkt Warum der Käsehändler Kleve schon nach einem Jahr wieder verlässt

Kleve · Die Niederländer Theo und Rebecca de Vries bieten erst seit Anfang 2022 ihren Käse auf dem Markt in Kleve an. Damit ist nun Schluss. Warum das so ist – und wo sie stattdessen verkaufen.

04.04.2023, 18:13 Uhr

Der Käsestand von de Vries. Bald ist Schluss – denn die beiden wollen nicht mehr nach Kleve kommen. Foto: de vries

Von Maarten Oversteegen

Die Freude war groß, als Theo und Rebecca de Vries Anfang 2022 mit ihrem Käseangebot eine schmerzhafte Lücke auf dem Klever Marktplatz schlossen. Die Niederländer brachten seitdem Gouda, Bauern-, Ziegen-, Schafs- oder Bergkäse an den Mann. Zuvor hatte es monatelang eine Vakanz gegeben.