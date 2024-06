Streit um Tiergarten Klever Kämmerer droht mit Steuererhöhungen

Der Tiergarten avanciert zum Klever Aushängeschild Nummer eins. Die Besucherzahlen ziehen rasant an, die Einrichtung positioniert sich als Wissenschaftsstandort. Aber auch die Kostenseite steigt deutlich. Daher hat der Vorstand des Zoos wie berichtet beantragt, die städtische Unterstützung im Nachtragshaushalt von 200.000 auf 470.000 Euro zu erhöhen. Das macht etwa 30 Prozent der Betriebskosten aus. Ein Grund für das Plus: Die Mitarbeiterzahl ist in den vergangenen zwei Jahren um 40 Prozent auf 33 gestiegen.