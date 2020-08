Kabarett am Turm : Die Show muss weiter gehen

Acht StunkerInnen kommen von Köln nach Kleve und bringen den Turm zum Wackeln. Foto: Kulturbuero Niederrhein/Ansgar Maria van Treeck

Kleve „Stunk unplugged“ startet am Freitag Open Air. Es gibt noch Karten.

Corona hat gefühlt das gesamte Kultursystem heruntergefahren. Nichts geht mehr – und wenn, dann nur im Notmodus. Trotzdem stemmen sich die Kulturveranstaleter dagegen, versuchen, die Fahne der Kultur hochzuhalten. Im Notmodus. Oder mit Open-Air-Veranstaltungen. Bruno Schmitz, Kulturbüro Niederrhein, hat für den Turm in Kleve ein komplettes Open-Air-programm auf die Beine gestellt, das in der Regel ausverkauft ist.

Jetzt kommt am Freitag, 28. August, die Stunksitzung aus Köln in den Biergarten am Aussichtsturm (hier ist der Organisator Ensemble-Mitglied und steht auch selber auf der Bühne): Mit vergleichsweise großem Ensemble – immerhin stehen dann acht Stunker auf der Bühne. Live-Musik gibt’s von Frederik Wingchen mit Mini-Combo dazu. „Und das Beste: Es gibt noch einige Karten für den Tag“, wirbt Schmitz. Denn beworben habe er den Abend bis jetzt noch nicht, so dass die 100 Plätze, die Corona da oben zulässt, noch nicht voll sind.

Schmitz hat inzwischen Erfahrung mit Open-Air-Aufführungen am Turm im Corona-Modus. „Die Besucher sind sehr diszipliniert, halten sich an die Abmachungen – und haben im Endeffekt viel Spaß. Und das ist ja das, was wir bieten wollen“, sagt Schmitz. Natürlich gibt es Maskenpflicht bis zum Platz. Zusätzlich gibt es beim Open-Air am Turm auch ein Bier oder einen Snack zur Show. „Es kommt der Ape-Getränkewagen, die Snacks werden durchs Küchenfenster gereicht. Alles entspricht den Hygiene-Vorschriften“, erklärt Schmitz. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr. „Die Menschen sind relaxed und glücklich, dass es draußen ist, weil da die Infektionsgefahr deutlich geringer ist“, sagt der Kulturmanager. Gegen Regen (der bis jetzt meist ausblieb) empfiehlt er wetterfeste Kleidung.

Es sei wichtig, auch in diesem kleinen Rahmen Kultur zu organisieren, ein Rahmen, in dem die Gewinnspanne sehr gering sei. „Wir müssen das Interesse der Besucher wach halten, ihnen weiter etwas bieten. Sie sollen ja im Jahr nach Corona wieder kommen“, erklärt Schmitz. Das Jahr nach Corona werde ein weiteres schweres Jahr für Kulturveranstalter. „Alle verschieben derzeit sehr viele Veranstaltungen in die Zeit nach Corona. Das wird sich derartig ballen, dass dann auch die Besucher ausbleiben. Man kann ja nicht mehrmals die Woche in Kabarett oder Konzerte gehen“, sagt Schmitz.

Doch zunächst gilt, Corona-gemäß zu planen. Das Kabarett „Hart an der Grenze“ in Viller wird es ebenfalls Open-Air geben. Und in Köln plant Schmitz mit den Stunkern eine Corona-kompatible Stunksitzung.