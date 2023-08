Wilfried Schmickler in Kleve „Das wird dann die letzte Generation sein“

An seinen Freunden von der CDU lässt der Leverkusener Kabarettist Wilfried Schmickler kein gutes Haar. Die Pappkameraden hätten jetzt, bei der jüngsten Bundestagswahl zur Splitterpartei von 24,1 Prozent degradiert, den größten Looser an ihre Spitze gewählt. Nach dem netten Herrn Laschet – „Viele werden sich nicht mehr erinnern können an Armin Laschet, dem Mann der sich durch den Fettnapf fraß“, so Schmickler in Anlehnung an Hans Falladas Blechnapf-Roman – habe die CDU partout einen Stinkstiefel an der Spitze haben wollen.