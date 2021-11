Vorstellung in Kleve : Junge Sportler der Move-Factory zeigten ihr Können

Kleve Das zweistündige Programm begeisterte rund 300 Zuschauer in der Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule in Kleve. Es war die erste Show der Move-Factory.

Dröhnende Bässe, Live-Gesang und lautstarker Applaus erklang am Samstagabend in der Aula der Joseph Beuys-Gesamtschule in Kleve – es war die erste Show der Move-Factory. Unter dem Motto “Believe!” präsentierten junge Sportler in zwei Stunden ihr Können vor rund 300 Eltern, Kindern, Jugendlichen und Zuschauern.