Kreiskongress auf der Wasserburg : Junge Liberale des Kreises gehen mit neuem Vorstand ins Wahljahr

(RP) Der Kreisverband der Jungen Liberalen hat sich beim Kreiskongress auf der Wasserburg in Kleve-Rindern auf das kommende Kommunalwahljahr eingeschworen und einen neuen Vorstand gewählt. „Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen Veranstaltungen, stetig wachsenden Mitgliederzahlen und einer Vielzahl an programmatischen Impulsen zurück“, sagte der Vorsitzende Maarten Oversteegen einleitend. Nun gelte es, den Fokus auf die anstehende Kommunalwahl zu richten. „Die Jungen Liberalen im Kreis Kleve wollen in die kommunalen Räte einziehen und werden dies auch bei der FDP einfordern. Schließlich verstehen wir uns als Antreiber und Impulsgeber unserer Mutterpartei“, sagte Oversteegen weiter.