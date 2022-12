Segeltörn-Programm 2023 Jugendliche stechen wieder mit der „Exodus“ in See

Während der Schulferien können Jugendliche das Leben an Bord kennenlernen. Es gibt immer viel zu tun: Sei es, die Segel zu setzen, zu steuern – oder für die Crew das Essen zu kochen. Was man an Bord eben so erledigen muss. Doch gemeinsam als Gruppe lassen sich die Aufgaben bewältigen. Und schließlich werden sie auch mit malerischen Ankerplätzen, traditionellen Hafenstädten und wunderschönen Sonnenuntergängen belohnt. Geschlafen und gekocht wird an Bord. Die „Exodus“ bietet auf 9,8 Meter Rumpflänge Platz für seine Crew.