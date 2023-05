Tierquälerei in Kleve Jugendliche sollen Vögel mit Knüppeln totgeschlagen haben

Um sich für die Belange von Tieren einzusetzen, braucht Ralf Seeger kein TV-Millionenpublikum. Der Kranenburger, der durch sein Fernsehformat „Harte Hunde“ bundesweit bekannt wurde, will auch vor Ort anpacken, wenn er Ungerechtigkeiten oder Quälereien wittert. Am Donnerstagabend eilte der 60-Jährige so zum Spielplatz an der St. Willibrord Pfarrkirche in Kellen, nachdem aufmerksame Anwohner ihn verständigt hatten. Jugendliche sollen im Schatten des Finanzamtes mit Knüppeln auf Krähen und Dohlen eingedroschen und sie schwer verletzt haben haben.