Donsbrüggen : Jugendhaus in Donsbrüggen droht das „Aus“

Jugendhaus in Donsbrüggen droht das „Aus“

Es hätte eine weitere Nutzung verdient: das ehrenamtlich erbaute Jugendhaus in Donsbrüggen. Der Heimatverein sucht Vorschläge. Foto: Matthias Grass

Kleve Das Haus an der Mehrer Straße steht seit längerer Zeit leer. Der Heimatverein sucht jetzt eine Lösung und bittet um Hilfe.

(mgr) Es ist ein schöner Bau, ein Bau, der seine Besucher umarmt, mit großen Fenstern zum Innenhof, mit lichten Räumen. Ein richtiger Ort zum Feiern, zum Reden, zum Kennenlernen. Doch der Bau steht leer: Dem Jugendhaus in Donsbrüggen droht das Aus. Dabei hatten die Donsbrügger das Haus für die Jugend mit viel ehrenamtlichem Engagement und Eigenleistung nach einem Plan des Klever Architekten André Lemmens aufgebaut. „Die Nutzung des Jugendhauses ,Aquarium’ in Donsbrüggen ist derzeit stark gefährdet. Der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen ist sehr besorgt“, schreibt HVV-Vorsitzender Manfred de Haan. Das Jugendhaus sei 2007 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Kleve und privaten Spenden erbaut worden und habe zunächst ausreichend Zulauf gehabt. Doch dann sei der Treff für die Dorfjugend zuletzt nur noch wenig genutzt worden – als Folge der Schließung der Grundschule, aber auch wegen der ungünstigen und teilweise unregelmässigen Öffnungszeiten durch den letzten Betreiber.

„Das Haus verursacht Betriebskosten und 2019 sind wiederholt erhebliche Vandalismusschäden festgestellt worden“, schreibt de Haan. Der HVV ist um den Erhalt des Hauses bemüht. Alleine nutzen und finanzieren kann er es nicht. „Wir suchen händeringend nach einem Nutzungskonzept durch mehrere Beteiligte“, schreibt de Haan. Falls der HVV der Stadtverwaltung Kleve, die sich bisher sehr offen gezeigt hat, nicht in kurzer Zeit geeignete Nutzungsmöglichkeiten aufzeigen kann, steht wohl nur der Abriss oder ein Umbau an. Der Verein bittet alle Donsbrügger, die Vereine, Gruppen, Initiativen um konkrete Nutzungsvorschläge zum Erhalt des Jugendhauses. Ideen und konkrete Vorschläge – auch zur Finanzierung der Betriebskosten – erbittet der HVV bis spätestens 28. Februar an Manfred de Haan, Kranenburger Straße 34, Kleve, 02821 18409, Mail hvv-donsbrueggen@web.de.