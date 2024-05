Nachfolger gesucht Klever Jugendamtschef Benjamin Roth verlässt die Stadt

Ein Jahr war der Pädagoge und Betriebswirt dann in der Kreisstadt tätig, es zieht ihn ins Ruhrgebiet. Vor seiner Zeit in Kleve leitete Roth das Jugendamt in Wipperfürth. Zum Start sagte er unserer Redaktion: „Zusammen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir dafür Sorge tragen, dass die Familien, die Kinder und die Jugendlichen in Kleve den Fachbereich als zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner in allen Lebenslagen kennen und schätzen lernen.“