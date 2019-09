50 Jahre Kommunalreform : Rauer: „Die Reform war notwendig“

Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kreis Kleve Bei der Kommunalreform 1969 wurden im Kreis Kleve aus 46 Kommunen sechs. Der Blick der Verwaltung

Die Grabenkämpfe zwischen den einstigen Klein-Kommunen waren groß und wurden, wenn überhaupt, erst viele Jahre nach der Reform überwunden. Das betraf alle neuen Kommunen im Land – nicht nur die zwischen Kellen und Kleve oder Materborn und den anderen kleinen Ämtern, die vor 50 Jahren an die Stadt Kleve fielen. Da wurde dann kurz vor der Reform überall im Land noch ein Rathaus (wie in Materborn) oder ein Gymnasium (wie in Kellen) gebaut. Um Fakten, um Infrastruktur zu schaffen, um sich in der Entwicklung nach der Neugliederung besser positionieren zu können.

„Im Rückblick ist die Reform unbedingt notwendig gewesen“, sagt Jürgen Rauer, Technischer Beigeordneter der Stadt Kleve, in Vertretung der Bürgermeisterin. Kleine Ämter wie ein Amt Griethausen hätte heute keine Chance als verlässliches Amt den Bürgerbelangen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden: „Die Fülle an Arbeiten, die eine kommunale Verwaltung heute erfüllen muss, wäre für ein kleines Amt nicht zu stemmen“, konstatiert Jürgen Rauer.

Info Kommunalreform vor 50 Jahren im Kreis Kleve Kolpinghaus Das Stadtarchiv Kleve und die Heimatvereine der Klevische und Cellina schauen auf das Jubiläum mit einer Veranstaltung im Kolpinghaus am 27. September: Es gibt einen Vortrag von Stadtarchivar Bert Thissen und eine Podiumsdiskussion. Reihe Wir begleiten in einer Reihe die Vereine und das Stadtarchiv und beleuchten die Reform aus verschiedenen Blickwinkeln.

Heute müsse man sogar die Frage stellen, ob Kommunen mit 10.000 Einwohnern noch eine wirkungsfähige Verwaltung stellen können. „Für die Zukunft werden sogar Zahlen von 25.000 Einwohnern in den Raum gestellt, die eine Kommune mindestens haben sollte“, sagt der Technische Beigeordnete. Schon heute müssten kleinere Kommunen Aufgaben wie Jugendamt oder Bauwesen an die nächst höhere Behörde Kreis abgeben. Helfen würde in gewissen Dingen die Digitalisierung. Doch auch hier seien inzwischen kommunale Zusammenschlüsse nötig, um die ungemeinen Datenmengen innerhalb einer Kommune richtig stemmen zu können. Am Niederrhein ist das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort (KRZN) der Dienstleister für die Städte und Gemeinden. „Letztlich brauchen wir aber auch Mitarbeiter, die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, es müssen – und das betrifft vor allem auch die Bauverwaltung – Absprachen getroffen und mögliche Lösungen gesucht werden“, sagt Rauer. Dazu bedarf es hochqualifiziertes Personal, das den enorm gestiegenen Anforderungen gewachsen sei. Doch es sei im Moment nicht einfach, entsprechendes Personal zu bekommen, sagt Rauer mit Blick auf unbesetzte Stellen in der Stadt.

In Kleve habe man nach der Reform stets versucht, die Stadt inklusive aller Ortschaften und Ortsteile als Ganzes zu betrachten und entsprechend gleich zu behandeln. Andererseits müsse man als Stadt aber auch Schwerpunkte setzen. „Das Herz schlägt nun mal in der City“, sagt er. Auch könne man keine Schulen in Ortschaften aufrecht erhalten, wo es keine Kinder mehr gebe. Landespolitisch sei gewollt, dass Ortschaften nicht endlos ins Umfeld wachsen sollen. Man habe in Kleve einen urbanen Raum von Reichswalde bis Kellen, an den Rindern schon fast angeschlossen ist. In den Dörfern sei eine größere Entwicklung auch wegen fehlender Infrastruktur oft nicht möglich.

„Viele Veränderungen sind auch im veränderten Verhalten der Bürger begründet“, erklärt Rauer. So werde heute eben leider nicht mehr im Tante Emma-Laden um die Ecke eingekauft sondern bei Edeka oder im Kaufland. Es werde das Bier zuhause getrunken und nicht mehr in der Kneipe. Das habe gravierende Auswirkungen auf die Ortsteile, wo es dann eben keinen Lebensmittelanbieter und auch keine Kneipe mehr gebe.

Dennoch: Man diskutiere über den Dorfkern in Bimmen genauso, wie über die Gestaltung der Plätze in der City. „Wir versuchen zu fördern, wo es möglich ist“, sagt Rauer. Bei Straßen und Kanälen gehe man der Reihe nach vor: Die müssten nach und nach die meisten erneuert werden, weil viele noch aus der unmittelbaren Nachkriegszeit stammen. „Da, wo das größte Schadensbild ist, geht’s dann weiter“, sagt er.