Gegen den Landarztmangel In Kleve eröffnet Anfang 2024 eine neue HNO-Praxis

Josephine Gesink steckt in einer stressigen Lebensphase. Vor wenigen Wochen wurde ihr zweites Kind geboren, die Nächte sind kurz. Parallel dazu richtet die Niederländerin ihre Hals-Nasen-Ohren-Praxis in der Lohstätte in Kleve ein. Anfang 2024 soll es losgehen, und zwar in den Räumlichkeiten, in denen ihr Mann Eduard Thio bereits seine Augenarzt-Praxis führt.