Werkstatt für Menschen mit Behinderung Johannes Levens arbeitet seit 50 Jahren bei Freudenberg

Zur goldenen Urkundenverleihung aus den Händen von Geschäftsführerin Barbara Stephan schwelgte er in Erinnerungen. Schließlich hatte seine berufliche Laufbahn am Freudenberger Standort in Kleve begonnen, damals in den Räumlichkeiten des früheren Klosters. Eine Schlosserei hatte dort ihr zuhause, wo Johannes Levens als junger Mann seine Arbeit aufnahm. Später wechselte der Gocher in den Verpackungsbereich nach Kleve. Im August 2001 startete Johannes Levens im Lager am Standort Goch, seit 2017 ist er in einer Pack-Light-Gruppe tätig.