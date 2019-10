Kleve : Johanna Thurau ist das 1000. Baby im Jahr 2019

Kleve St.-Antonius-Hospital Kleve: Weiterhin positive Entwicklung in der Geburtshilfe

(RP) Eigentlich hatte Johanna die Nummer 999 gezogen. Aber dann ließ sie sich doch zweimal bitten. Und kam im Klever St.-Antonius-Hospital am 10. Oktober um 9.55 Uhr als 1000. Baby des Jahres 2019 zur Welt. 50 Zentimeter und 3280 Gramm misst Johanna. Beim Fototermin strahlt sie mit ihren Eltern Daniela und Tobias Thurau um die Wette. Müdigkeit und Anspannung scheinen wie weggeblasen: „Wir sind sehr glücklich“, sagt Mutter Daniela. „Und wir sind hier super aufgehoben. Die Versorgung ist prima. Hebammen, Ärzte und das Pflegepersonal – alle sind sehr nett. Ein großer Dank an das ganze Team.“

Die seit gestern dreiköpfige Familie wohnt in Kranenburg. Daniela (28) arbeitet als Friseurin im Ort und Tobias (30) leitet den Einkauf des bundesligaerprobten Fußballherstellers in der Region. Wegen der anstehenden Geburt hatte er eine Geschäftsreise nach Pakistan abgesagt. „Man weiß ja nicht, wann es losgeht“, sagt er schmunzelnd. „Also bleibt man besser in der Nähe.“ Nun freut sich die Familie auf zuhause. Und Johanna auf die ersten Begegnungen mit Familie, Groß- und Urgroßeltern. Über die positive Entwicklung der Geburtshilfe freuen sich auch Lubos Trnka, Chefarzt der Frauenklinik, und Jochen Rübo, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie Neonatologie am St.-Antonius-Hospital.