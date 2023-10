Kulturpreis für Guido de Werd Für immer mit Kleve verbunden

Als Nachfolger des legendären Stadtarchivars Friedrich Gorissen übernahm der Niederländer Guido de Werd 1976 die Leitung des Klever Museums. 1972 war er nach Kleve gekommen und blieb beruflich in der deutschen Kreisstadt an der Grenze. Eine Stadt, die für ihn – geschichtlich gesehen – ein Mittelpunkt Europas war, wie er es dann bald in einer beachtlichen Ausstellung deutlich machen sollte. Guido de Werd holte zahlreiche kostbare Kunstsammlungen vom Mittelalter bis zur Neuzeit und mit der Sammlung Angerhausen das komplette historische Gedächtnis des Niederrheins nach Kleve. Er bescherte der Kreisstadt mit dem Kurhaus ein für seine Größe bedeutendes Museum mit besonderer Architektur, er schaffte es, das Künstlerpalais Haus Koekkoek in eine Stiftung zu überführen, anstatt es zu verkaufen, sodass es weiter für jedermann zugänglich ist. De Werd veröffentlichte diverse Schriften über die Kunst des Mittelalters, über die niederländische Romantik, über moderne Kunst und nicht zuletzt über die Kirchen und ihre Schätze am Niederrhein. Erst jüngst machte er wieder mit der Ausstellung von Werken des mittelalterlichen Schnitzers Arnt von Kalkar in Köln Furore. Und schenkte 2023 dem Museum 900 Werke von Ewald Mataré. Letztlich schuf er ein Lebenswerk als Angebot an alle, daran in den Klever Museen teilzuhaben.