Kleve : Vom Desaster zu den Höhepunkten

Jörg Cosar geht in den politischen Ruhestand. Er zieht sich aus Partei-Arbeit und Rat zurück. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Nach 15 Jahren an vorderster Front im politischen Geschehen der Kreisstadt zieht sich Oberstleutnant a.D. Jörg Cosar, lange Jahre Vorsitzender und Gesicht der Klever CDU, aus der Politik zurück.

Jörg Cosar (73) hat alle Höhen und Tiefen eines Politiker-Lebens durchgemacht: Von der Ansiedlung der Hochschule bis hin zum Desaster einer verlorenen Bürgermeisterwahl, vom Kampf um die Klever Schulen bis zum Happy End, endlich seinen „verlorenen“ Kandidaten Wolfgang Gebing bei der jüngsten Wahl als Bürgermeister durchgesetzt und die Wahl gewonnen zu haben. Gegen die Amtsinhaberin.

Cosar war Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Kleve und Partei-Stratege im Hintergrund, er war neben dem Fraktionschef mehr als ein Jahrzehnt Gesicht und Stimme der CDU. Jetzt zieht sich der Christdemokrat aus der aktiven Politik zurück. „Damit ist auch Schluss – und trotz aller Rückschläge war es eine sehr gute Zeit, mit vielen neuen gewonnenen Freunden, einem funktionierenden Netzwerk, und vor allem auch, wenn ich an das neue Sternbuschbad oder die Ansiedlung der Hochschule denke, mit richtigen Höhepunkten“, sagt er.

Begonnen hatte alles mit einer flapsigen Bemerkung, als er Theo Brauer (CDU) 2005 bei einer Veranstaltung gegenüber saß, der im Jahr zuvor Bürgermeister von Kleve geworden war. Der Luftwaffensoldat und Standortkommandant in Goch, Cosar, hatte gerade seinen soldatischen Ruhestand angetreten und raunte dem von den Zwistigkeiten in seiner Partei traurig drein blickenden Klever Bürgermeister ein „Theo, ich hab’ jetzt Zeit“ zu. Der „Theo“ nahm gar nicht erst den kleinen Finger: Wenige Wochen später war Cosar Vorsitzender der Partei in Kleve und mitten hineingeworfen in die Ränkespiele Klever Parteipolitik: Udo Janssen war Fraktionschef, Elisabeth Heesch, die zuvor von Teilen der CDU ausgebootet worden war, stand vor dem Absprung zu den Grünen. Cosar machte sich zudem in Teilen der Partei unbeliebt, als er forderte, dass die Fraktion verjüngt werden müsse und die Fraktion ihre politische Richtung mit dem Stadtverband abstimmen müsse, was das Handeln im Rat betreffe. Doch trotz aller Ränke: Der Oberstleutnant a.D. setzte sich langfristig durch. Wie später auch mit dem künftigen Bürgermeister der Stadt – trotz Rückschlag.

„Der Rückschlag im Dezember 2014 war hart, mein traurigstes Erlebnis“, sagt Cosar zurückblickend. Er war ganz unten. Legte seinen Vorsitz in Kleve nieder (wie zuvor geplant), behielt aber das Ratsmandat und den Vorsitz des Ausschusses für Kultur und Stadtgestaltung. Es war ein Desaster für die ganze Partei – zumal alle Ortsverbandsvorsitzenden zuvor für Gebing gestimmt hatten und dann von Janssen und seinen Unterstützern in einer Nacht- und Nebelaktion von hinten heraus ausgebootet worden seien, blickt Cosar zurück. Erst jetzt, 2020, habe man das Ziel, das man schon 2015 hätte haben können, erreicht: als CDU weiter den Bürgermeister zu stellen. Denn Janssen verlor die Wahl gegen die von allen Parteien unterstützte Sonja Northing krachend. Gebing dagegen setzte sich fünf Jahre später gegen die Bürgermeisterin durch.

2009 zog Cosar in Kreistag und Rat ein und arbietete an der Schaffung des Campus für die Hochschule Rhein-Waal im Klever Hafen mit. So, wie zuvor beim Stadtentwicklungskonzept für die Unterstadt. Als Vorsitzender habe er sich entschieden, dass die CDU angesichts der Widerstände das Sontowski-Projekt auf dem Minoritenplatz kippe. „Ich weiß nicht, ob ich es noch erleben werde, dass es dort eine Lösung geben wird“, sagt er rückblickend. Aber mit der Wallgrabenzone sei man ja schon ein Stück weit gediehen – und die Skulpturenachse der Bildhauer Zins und Wilmsen-Wiegmann wäre sein Favorit. Dass er maßgeblich daran beteiligt war, dass das Klever Rathaus, dessen Neubau er seit 2005 angetrieben hat, einen Klinker bekam, da steht er zu. „Wir wollten eine Kunststofffassade verhindern. Dass es jetzt so dunkel ist. darüber lässt sich streiten“, sagt er.

Als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke war Cosar treibende Kraft mit Stadtwerke-Chef Rolf Hoffmann, das Sternbuschbad als Kombi-Familien-Sport-Bad für drinnen und draußen zu bauen. Die Bevölkerung dankt der Entscheidung mit den Füßen.

Politisch war er vor allem Streiter für die Klever Schulen, nachdem er jahrelang Vorsitzender der Stadtschulpflegschaft war, deren Ehrenvorsitzender er ist. Cosar war es, der als Vorsitzer dem Gremium zu politischen Einfluss verhalf. Er stritt für den Neubau der Schulen, die Vielzahl der Schulformen, die Kleve hat und den vierten Zug für die Klever Realschule.

Dabei sieht er einiges im Rückblick kritisch: „Bei der Entwicklung der Schulen haben wir den Fehler gemacht, alles gleichzeitig begonnen zu haben“, sagt er. Das habe die beteiligten Fachbereiche in der Stadt wohl überfordert. „Wir wollen diesen Fehler nicht noch einmal machen – auch nicht im kleinen. Deshalb finde ich es richtig, erst den neuen Tiergarten am Amphitheater fertig zu machen und dann erst mit dem Alten Tiergarten zu beginnen, in dem das Kreishaus liegt“, sagt als Kulturpolitiker. Er ist zuversichtlich, dass nach Abschluss des Obstbaum-„Museums“ hinter der Münze bald auch der Alte Tiergarten im Sonne des Parkpflegewerkes aufblühen werde. „Letztlich haben mir die Jahre eins gezeigt: Man kann etwas in dieser Stadt erzielen“, sagt er rückblickend.

Nach dem Rückzug aus der Politik, bliebt ihm mehr Zeit für die Frau Angelika, Kinder und Enkelkinder. Er bleibe weiter den Klever Kulturvereinen verbunden – dem Klevischen, dem Freundeskreis der Museen und dem Förderverein für die Mühe Donsbrüggen. Ansonsten bleibt Fahrradfahren sein großes Hobby.

Inzwischen mit dem E-Bike unterwegs, radelt Cosar im Schnitt 5000 Kilometer/Jahr. Da feht ihm immer noch die Verbindung von der Unter- zur Oberstadt. Als Griechenlandfan steht Hellas weiter auf seinen Zielen. Er werde auch noch einmal nach Afrika fahren, sein Wappentier, den Elefanten besuchen. Das alles, wenn Corona überwunden ist.