Bootsrennen in Kleve : „Schwanenritter“ können sich wieder für Regatta anmelden

Erst wird gebastelt, dann geht es ins Wasser. Das Rennen ist ein großer Spaß, auch fürs Publikum. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve Am Samstag, 25. Mai, geht das beliebte Schwanenritter-Race in seine siebte Runde. Die Teilnehmer paddeln in ihren selbstgebauten Booten um den Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Die Schwanenritter sind wieder los. Am Samstag, 25. Mai, geht das beliebte Schwanenritter-Race in seine siebte Runde. Zwölf Teams sind erneut gefordert, mit dem ihnen zur Verfügung gestellten Material Boote selbst zu zimmern und anschließend damit ein Rennen auf dem Spoy-Kanal vor der Kulisse der Hochschule Rhein-Waal zu bestreiten. Ab sofort können sich interessierte Teams – bestehend aus vier Personen – über das Anmelde-Tool unter www.hochschule-rhein-waal.de/tagderoffenentuer für das Rennen registrieren. Die ersten zwölf Anmeldungen werden berücksichtigt.

Das Konzept: In Anlehnung an die Klever Schwanenrittersage, muss jedes Boot einen Schwan und einen Schwanenritter an Bord haben. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt sind. Ab 11.45 Uhr haben alle Teams zwei Stunden Zeit, ihr Boot aus dem ihnen vorgegebenen, identischen Material zu bauen. Wie auch in den letzten Jahren, ist nur ein bionischer, muskelbetriebener Antrieb ohne Motor erlaubt. Dieser darf im Voraus vorbereitet werden. Die fertigen Boote werden am Wendebecken vor der Mensa zu Wasser gelassen. Dort fällt um 13.45 Uhr der Startschuss. Die Siegerehrung findet dann gegen 14.30 Uhr statt.