Kleve : Über den Riss in der Gesellschaft

Jean-Pierre Wils stellt sein Buch vor. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Über den zerissenen Zustand der Gesellschaft und Richtungsänderungen gibt es eine Lesung mit Jean-Pierre Wils in der Gastwirtschaft „Zum Turm“ in Kleve.

Das jüngste Buch des in Kranenburg lebenden Ethikers und Kulturphilosophen Jean-Pierre Wils handelt vom „Großen Riss“ in unserer Gesellschaft und dem instabilen Zusammenleben, verstärkt durch den Beginn der Pandemie. Im Rahmen der „Woche der Meinungsfreiheit“, die der Buchhandel vom 3. bis 10. Mai begeht, lädt die Buchhandlung Hintzen mit dem Team „Zum Turm“ am Freitag, 6. Mai, 20 Uhr, zu „Lesung & Gespräch mit Jean-Piere Wils“ in den Klever Aussichtsturm ein. Wils analysiert unseren fragilen Gesellschaftszustand und empfiehlt Richtungsänderungen, deren Wegleiten er in der Philosophie findet.

„Wie unsere Gesellschaft auseinanderdriftet und was wir dagegen tun müssen“ – so lautet der Untertitel des Buches, das Wils jüngst im Hirzel Verlag veröffentlicht hat: „Wir haben bisher in einem Vorwärts-Modus gelebt, immer in der Hoffnung, dass wir die Schäden, die wir verursachen, später durch noch bessere Technologien ein Stück weit rückgängig machen können“, blickt Wils zurück und konstatiert für die Gegenwart: „Diese Illusion ist geplatzt.“

Am Abend im Turm spricht er über diese aktuellen, gesellschaftlichen Fragen und nutzt dabei die Corona-Pandemie als Brennglas, unter dem Missstände wie Virus- und Klima-Notstand noch deutlicher werden. Wils, der in Leuven und Tübingen Philosophie und Theologie studierte und an der Radboud-Universität Ethik und Kulturphilosophie lehrt, liefert Vorschläge zu Richtungsänderungen. Er nennt sie Kultur der Provisorien, Kultur der Nachdenklichkeit, der Selbstprüfung und Wegberichtigung, ruft zur Verlangsamung und der Orientierung an sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit auf.

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich über das Gehörte auszutauschen. Für Speis und Trank sorgt das Gastro-Team am Turm.

Karten gibt es bei der Buchhandlung Hintzen, Tel. 02821-26655, info@hintzen-buch.de zum Preis von 12 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten 6 Euro. Einlass: 19 Uhr.

(sh)