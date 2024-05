Bald das dritte Album Sam-Newbould-Quintett tritt bei den Klever Jazzfreunden auf

Als vorletztes Konzert vor der Sommerpause bringen die Klever Jazzfreunde das Quintett von Sam Newbould auf die Bühne, dem es an Weltklasse-Talenten nicht fehle, so die Klever Jazzfreunde nicht ohne Stolz. Davon habe sich das Klever Publikum bereits im Mai 2023 überzeugen können, als der Schlagzeuger Guy Salamon mit seinem Oktett auftrat. Auch der Pianist Xavi Torres werde wieder dabei sein. Sam Newbould kommt mit seinem Quintett am Freitag, 31. Mai, 20.30 Uhr (Einlass: 19:30 Uhr) ins Elaya Hotel Kleve an die Bensdorpstr. 3.