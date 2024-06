Fridays for Future in Kleve Aktivist Jannik Berbalk zieht sich überraschend aus Öffentlichkeit zurück

Er ist das bekannteste Gesicht von Fridays For Future in Kleve und hat auch in seiner Partei, der SPD, mehrfach öffentlichkeitswirksam das Wort ergriffen: Jannik Berbalk. Nun hat der 24-Jährige überraschend seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Das kündigte der Aktivist, der unter anderem Demonstrationen gegen rechts in Kleve organisiert hat, in sozialen Medien an. „Am 27. Juni werde ich das letzte Mal öffentlich für Fridays for Future auftreten und mich fürs Erste aus dem öffentlichen Leben zurückziehen“, schreibt Berbalk. Nach sechs Jahren sei Schluss für ihn. „Mehr als eine Pause brauche ich auch einmal Zeit für mich, meine Familie und Freunde, aber auch für meine Gesundheit“, so Berbalk. „Ich brauche Zeit und Ruhe, um wirklich neue Energie zu tanken.“ Die könne er dann vielleicht in Zukunft für weitere Projekte nutzen.