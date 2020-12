Kleve : Museumsfreunde stellen Jahresschrift vor

Das Titelblatt der Jahresschrift des Museumsvereins. Foto: Matthias Grass

Kleve Die Zeitschrift „Kunstfreund“ widmet sich unter anderem dem ehemaligen Klever Künstler Hanns Lamers. Wenn die Museen wieder geöffnet sind, liegen Exemplare im Museum Kurhaus und im Haus Koekkoek bereit.

Ilse Lamers und der junge Beuys lehnen sich wie selbstverständlich an den Kaminsims im Salon von Museum Haus Koekkoek, Hanns Lamers steht dabei, die Brille in der Hand. Wie zufällig und im Gespräch stehen die drei da und sind doch durch komponiertes Bild des Klever Künstlers, der hier hinter der Kamera steht: Fritz Getlinger. Es erinnert an ferne Tage, die bald so nah sein werden, wenn man in Kleve auf den großen Sohn der Stadt, Joseph Beuys, schauen wird, dessen Jubiläumsjahr 2021 ansteht.

Mit dem Foto schaut der neue „Kunstfreund“, die Jahresschrift der Klever Museumsfreunde erscheint traditionsgemäß zum Abschluss des Museumsjahres, nach vorne. Und er schaut zurück auf Hanns Lamers, dem Museumsdirektor Harald Kunde in der leider durch Corona nur kurz zu sehendem Schau der Sammlung eine wunderbare Wand gönnte mit all den herrlichen Werken hinter Glas mit dem so versonnen wie verträumt dreinschauenden Personal. An ihn erinnert Freundeskreis-Mitglied Frank Mehring. An ihn und an die 75 Jahre, die das Ende des Zweiten Weltkrieges zurück liegt. Jener Krieg, den Lamers zwar überstand, ihn aber heftig zeichnete. Hanns Lamers richtete sich nach dem Krieg im Turm von Barend Cornelis Koekkoek ein, machte den Turm zum Treffpunkt der Klever Nachkriegs-Intellektuellen um Beuys und Schoofs und Lamers und dem späteren Galeristen Bloch, die sich dort trafen und diskutierten. Man erinnert sich auch an den Pazifisten Lamers. Mehring sprach unter anderen mit dem Sammler Werner Steinecke und mit Werner van Ackeren, der den Turm Koekkoeks sanierte und ihn heute bewohnt.

„Der Kunstfreund“ wurde Montag vom Freundeskreis „auf die Post“ gegeben und sollte inzwischen bei den 1600 Mitgliedern im Briefkasten liegen, hofft Freundeskreis-Vorsitzender Wilfried Röth. Röth stellte zusammen mit Helga Diekhöfer, Hubert Wanders und Janusz Grünspek vom Redaktionsteam des Freundeskreises die Zeitschrift in der Bibliothek des Museums Kurhaus vor. Darin berichten Harald Kunde und Ursula Geisselbrecht-Capecki vom zurückliegenden Museumsjahr. Ein großer Teil der im Magazinformat und deutlich geordneter als in der ersten Ausgaben erschienen Jahresschrift gilt der verstorbenen Mäzenin Sonja Mataré, die das Museum nicht nur mit der Kunst ihres Vaters sondern auch mit Werken großer Künstler der Nachkriegszeit beschenkte. Daran erinnert unter anderem Kundes Vorgänger im Amt, Guido de Werd, der Ende der 1980er Jahre Sonja Mataré gewinnen konnte, den Nachlass ihres Vaters nach Kleve zu geben: Der Beginn einer tiefen Freundschaft von Mataré zu Kleve und seinem Museum.

Helga Diekhöfer interviewte Hiltrud Gorißen. Die Tochter des damaligen Stadtarchivars wohnte als Kind in der ersten Etage des Friedrichs-Wilhelm-Bades und berichtet von den Beschwerlichkeiten der Bohème in den schönen aber so gar nicht praktischen Räumen. Ein Bild Getlingers zeigt Friedrich Gorißen und seine Frau (zusammen mit dem damaligen Leiter der RP-Redaktion Alois Puyn) in den sanierungsbedürftigen Räumen.