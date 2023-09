Auf der Schwanenburg Steht in Kleve das schönste Gericht in ganz NRW?

Kleve · Die Justiz in Nordrhein-Westfalen will ihr schönstes Gerichtsgebäude küren. Die Schwanenburg steht im Finale, Bürger können bald abstimmen. Was das Gericht in Kleve so besonders macht.

06.09.2023, 09:17 Uhr

Die Schwanenburg in Kleve – Sitz des Landgerichts. Foto: Andreas Krebs

Von Jens Helmus

Die Justiz sucht das schönste Gerichtsgebäude Nordrhein-Westfalens. Über 30 Gerichte aus dem ganzen Bundesland haben sich beworben. Land- und Amtsgericht Kleve sind in die Endausscheidung gekommen. Dass das Gerichtsgebäude in Kleve es unter die letzten sechs geschafft hat, dürfte den heimatbewussten Klever wenig überraschen. Denn seit Jahrhunderten wird auf der Schwanenburg Recht gesprochen, dem Wahrzeichen Kleves, deren Grundstein vor über 1000 Jahren gelegt wurde und die im 17. Jahrhundert im Stil des Niederländischen Barock umgebaut wurde.