Klever Firma präsentiert Weltneuheit Ipsen produziert den weltweit ersten reinen Wasserstoff-Ofen

Der Klever Ofenbauer Ipsen versteht sich selbst als Innovationstreiber. So waren die Firmenchefs am Montagvormittag sichtlich stolz, als sie der Öffentlichkeit eine Weltneuheit vorstellen durften: der erste Hybrid-Industrieofen, der zu 100 Prozent mit Wasserstoff betrieben werden kann. „Schon jetzt verlässt kein Ofen mehr das Klever Werk, der nicht mit Wasserstoff beheizt werden kann. Und auch das schadstoffarme Verbrennen ist längst Standard bei uns“, sagte Bora Özkan, technischer Direktor bei Ipsen, am Montagvormittag bei der Vorstellung des neuen Technikums.