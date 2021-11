Pläne vorgestellt : Kleve investiert 145 Millionen Euro in Schulen

Die Karl-Kisters-Realschule in Kellen erhält einen Anbau, um vierzügig werden zu können. Damit wird Platz für zusätzliche Klassen geschaffen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die größten Vorhaben sind der Neubau des KAG und die Erweiterung der Gesamtschule am Forstgarten. Jetzt gab die Stadt bekannt, dass an der Realschule angebaut wird – und wie die Turnhalle der Beuys-Gesamtschule geplant wird. Eine Baumaßnahme wird schon im Januar fertig.

Von Marc Cattelaens

Die Stadt Kleve investiert weiterhin kräftig in die Bildung. Aktuell betragen die veranschlagten Investitionen in den kommenden zwei Jahren 145 Millionen Euro. Diese Zahl nannte am Montag der Leiter des Gebäudemanagements der Stadt Kleve, Georg Hoymann, im Schulausschuss.

Hoymann stellte in seiner Präsentation auch zwei Vorhaben vor, deren konkrete Ausgestaltung bislang noch nicht öffentlich war. Das eine betrifft die Karl-Kisters-Realschule in Kellen. Sie wird einen Anbau erhalten, damit sie bald vierzügig laufen, also vier Eingangsklassen bilden kann. Der Bauantrag wurde bereits eingereicht, „wir warten auf die Genehmigung“, erläuterte Hoymann der Politik. 150.000 Euro will die Stadt in den Anbau investieren. Vier zusätzliche Klassen sollen bis Juli 2023 entstehen. Der Anbau soll so gestaltet werden, dass er sich an den Längsriegel anschließt, der die Schule zur offenen Wiesenfläche abgrenzt. Allerdings wird er sich optisch klar vom Bestandsgebäude abheben. „Dazu haben wir uns ganz bewusst entscheiden“, sagte Hoymann. Zum einen würde es schwierig werden, so der GSK-Chef, das neue Gebäude optisch 1:1 an das Bestandsgebäude anzugleichen. Zum anderen mache es eine stärkere Dämmung nötig, leicht über die Maße des Bestandsgebäudes zu kommen, damit im Innern die Klassenräume nicht zu klein werden. In den Entwürfen für das neue Gebäude ist ein Anbau zu sehen, der sich nicht nur in der Gestaltung seiner Fassade, sondern auch in seinem Tragwerk deutlich unterscheidet: Während des Bestandsgebäude auf runden Säulen steht, sieht der Entwurf für den Anbau diagonal stehende, viereckige Träger vor. Die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Andrea Kamps zeigte sich im Ausschuss „überrascht“, dass der Anbau eine so deutliche Abweichung zum Bestandsgebäude aufweisen soll.

Die Joseph-Beuys-Gesamtschule wird eine zweieinhalbfach-Turnhalle erhalten, die bei Bedarf in drei Teile unterteilt werden kann, so Hoymann. 7,5 Millionen Euro investiert die Stadt Kleve allein in die Turnhalle, für Neubau und Erweiterung von Schulgebäuden kommen noch mal fast 40 Millionen Euro hinzu. Die Turnhalle soll bis zur Hälfte in den Boden versenkt werden. Auf dem begrünten Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet. Die Turnhalle wird über einen unterirdischen Gang mit dem Neubau von Haus 1 verbunden. In einem Bunker unter diesem Gebäudeteil, der zertrümmert wird, sollen auf einer Fläche von 110 Quadratmeter Umkleiden eingerichtet werden. Die Sporthalle soll über eine Treppe oder, barrierefrei, über einen Aufzug erreichbar sein.

Für den Neubau des Konrad-Adenauer-Gymnasiums werden 45 Millionen Euro aufgewendet. Derzeit finden die vorbereitenden Maßnahmen für den Einsatz des Kampfmittelräumdienstes statt. Es habe sechs Verdachtsfälle auf Blindgänger gegeben, so Hoymann, drei davon waren negativ, drei müssen noch untersucht werden. Bislang habe es beim Bauvorhaben keine Verzögerungen gegeben, im April soll der Rohbau starten, im zweiten Halbjahr 2023 soll das neue KAG fertig sein.

Die Bewegungshalle an der Grundschule an den Linden wird voraussichtlich im Januar fertig, kann dann zum zweiten Halbjahr genutzt werden. Die Bauarbeiten an der bestehenden Turnhalle sollen „kurz darauf“, so Hoymann, beendet werden. Die Ingenieurleistungen für den Anbau und die Erweiterung der Willibordschule in Kellen wurden vergeben. Für den Anbau, der möglicherweise in Holzbauweise errichtet wird, sind rund vier Millionen Euro vorgesehen. An der Montessorischule wird für 1,7 Millionen Euro eine Turnhalle gebaut.