Interview Michael Kumbrink : „Wir bereiten uns jetzt auf die nächste Ratssitzung vor“

Kleve CD-Fraktions-Sprecher Michael Kumbrink erläutert, wie es nach der Gründung der Fraktion in den kommenden Wochen weiter geht.

Die neue Fraktion der Clever Demokraten um Fraktionschef Horst Duenbostell steht. Ihr gehören die sechs Ratsmitglieder an, die die SPD-Fraktion verlassen haben, weil sie mit dem Verfahren um die Wahl einer parteilosen Kandidatin, Bürgermeisterin Sonja Northing, die Teile der SPD unterstützen wollen, so gar nicht einverstanden war. Die SPD-Fraktion besteht jetzt nur noch aus sieben Politikern. Wir sprachen mit Fraktions-Sprecher Michael Kumbrink, wie es in den kommenden Wochen weiter geht.