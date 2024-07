Betriebsversammlung am Montag Insolvenz von Taxi Niederrhein – so geht es weiter

Das Fahrpersonal werde oft am Tag und in der Nacht am Taxistand am Bahnhof, EOC oder an der Hagschen Straße in Kleve angesprochen. „Die Kunden sind verblüfft, dass Taxi Niederrhein noch fährt, sie hätten ja schließlich Insolvenz angemeldet, sagt so Stefan Vollert, Geschäftsführer der Taxi Niederrhein GmbH. „Das Wort Insolvenz wird in der Bevölkerung immer sofort mit Betriebsschließung, Mitarbeiterentlassungen und Zahlungsunfähigkeit in Verbindung gebracht. Dies ist jedoch nicht so. Eine Insolvenz bedeutet auch, einen Schuldenschnitt zu vollziehen und das Insolvenzverfahren dazu zu nutzen, auch leistungswirtschaftlich zu optimieren, um sich für die Zukunft gut aufzustellen.“