Wechsel im Vorstand : Inge Kiwus ist neue Vorsitzende der Offenen Klever

Kleve Die Offenen Klever (OK) haben seit ihrer Mitgliederversammlung in der Wasserburg Rindern einen neuen Vorstand: Inge Kiwus wurde einstimmig zur ersten Vorsitzenden gewählt.

Inge Kiwus möchte sich jetzt mit ihren Vorstands-Kolleginnen in die neue Rolle einarbeiten. „Wichtig ist uns besonders, dass wir alle in der OK weiter gut vernetzt und verbunden sind“, sagt sie. Es soll ein regelmäßiger Austausch zwischen den Mitgliedern möglich sein, um die Themen, die den OK-lern unter den Nägeln brennen, zu diskutieren und in die politischen Vertretungen der Stadt zu tragen. „Wir müssen auch immer den Blick in die Zukunft unserer Stadt werfen: beispielsweise wie wir mir den sozialen Themen umgehen, was wir bei Bauvorhaben in Kleve diskutieren müssen“, sagt die neue Vorsitzende der Offenen Klever . Deshalb möchte Inge Kiwus den regelmäßigen Stammtisch, sobald Corona es zulässt, wieder aufleben lassen.