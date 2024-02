Telekom bestätigt Störung Haushalte im Klever Zentrum seit Dienstag ohne Internet

Das Unternehmen mit Sitz in Bonn weist zudem darauf hin, dass Störungen sofort mitgeteilt werden sollen, damit Kunden Ersatz angeboten werden kann. „Das kann eine kostenfreie Anrufweiterleitung aufs Handy oder zusätzliches Datenvolumen sein“, sagt der Sprecher. Kunden, die kein eigenes Mobilfunkgerät besitzen, bekommen ein Notfall- beziehungsweise Seniorenhandy – zumindest dann, wenn die Störung erheblich länger dauert. „Entschädigungen können Telekom-Kunden ebenfalls bei unserem Kundenservice geltend machen, wenn sie ihre Störung gemeldet hatten. In der Regel werden die Grundentgelte für die Dauer der Störung erstattet“, so heißt es von der Telekom. Kunden anderer Netzanbieter müssten sich direkt an ihren jeweiligen Anbieter wenden.