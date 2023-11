Mit Wein und Kuchen Das gibt es in den Offenen XOX-Ateliers in Kleve zu sehen

Da wächst Löwenzahn. Da, wo eigentlich kein Löwenzahn wachsen würde: in der ersten Etage des alten Fabrikgebäudes der XOX an der Briener Straße. Doch dieser Löwenzahn sieht nur aus wie Löwenzahn. Die gezackten Blätter, das strahlende Gelb der Blüte, es sind Schöpfungen von Ilka Sulten. Aus Kunststoff. Sie stellt die Frage, was ist hier Wahrheit, was Schein, was Natur, was ihr Abbild? Der Löwenzahn ist neben Gemälden und weiteren typisch schrillen Kränzen der Künstlerin Teil der Ausstellung im alten Fabrikgebäude an der Briener Straße. Zusammen mit elf XOX-Künstlern und Gästen öffnet Ilka Sulten am Sonntag, 5. November, von 13 bis 17 Uhr ihre Ateliertür. Alle bieten einen Einblick in ihre Werkstätten und stellen ihre Kunst aus. Es sind zwölf Positionen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Dazu bietet Wein-Peters eine Probe guten Weins an und Sigrun Heinzel, die das Event organisiert hat, ist mit Produkten der Bäckerei Heicks dabei. Thomas Geisselbrecht, der in den Räumen mit seinen Schülern übt, sorgt für die Musik.