Bürgermonitor : In Kellen wird gesplittet

Ein Anwohner der Reeser Straße in Kellen beklagt Steuergeldverschwendung. Seine Vermutung: Die Straße soll gesplittet werden, obwohl der Asphalt top in Ordnung ist. Die Stadt gibt Entwarnung. Foto: Marc Cattelaens

Kleve-Kellen Rund um die Alte Reeser Straße bessert die Stadt die Fahrbahndecke aus.

RP-Leser Helmuth Pastoors wandte sich an den Bürgermonitor der Rheinischen Post, weil er einen Fall von Steuergeldverschwendung vermutete. Der Hintergrund: Auf einer Länge von 600 Meter stehen auf der Alten Reeser Straße die Parkverbotsschilder mit dem Hinweis, dass dort jetzt Splitt aufgetragen wird. „Das kann doch nicht richtig sein. Da gibt es doch gar nichts auszubessern. Im Gegensatz zu vielen anderen Straßen in Kellen“, sagt Pastoors. Die Straße sei in einem perfekten Zustand, der Asphalt brandneu, absolut eben und sehr gut zu befahren, so der RP-Leser.