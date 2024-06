Sieg in Wahlbezirk Wo die AfD in Kleve stärkste Kraft wurde

Nach der Europawahl hat auch in Kleve die Aufarbeitung der Ergebnisse begonnen. Nicht nur mit Blick auf das kommende Jahr mit Bundestags- und Kommunalwahl bereitet die Wahlbeteiligung Sorgen. Schließlich hat Kleve von allen 16 Städten und Gemeinden mit 55,5 Prozent die schlechteste Wahlbeteiligung. Und überall dort, wo besonders wenige Menschen zur Wahl gehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der politische Rand profitieren kann. So ist es auch in Kleve zu beobachten.