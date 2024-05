Grusel inklusive Vogelspinnen und Insekten gastieren in der Klever Stadthalle

Wer schon immer mal einer Vogelspinne tief in ihre acht Augen schauen wollte, hat am Sonntag, 12. Mai, in Kleve die Gelegenheit dazu: Dann macht die Riesenspinnen- und Insektenausstellung von Renaldo Neigert Halt in der Klever Stadthalle. Von 10 bis 18 Uhr kann die Ausstellung besucht werden.