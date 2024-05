Umbaupläne für Bensdorp-Fabrik Im Glasaufzug soll es über die Dächer von Kleve gehen

Ein bisschen Gründerjahre, ein bisschen Jugendstil, obendrauf ein markantes Uhrentürmchen: 1901 wuchs in Kleve ein Backsteinbau mit großen Fenstern und markanten gelben Streifen im roten Klinker am Rande der Stadt empor: Ein Jahr nach der Jahrhundertwende wurde der Bau der Bensdorp errichtet – die Industrialisierung hatte Kleve erreicht. Hier wurde Kakao produziert. Noch Jahre, nachdem die Bensdorp-Produktion in Kleve stillgelegt wurde, verströmte der Bau den feinen Geruch der Kakaobohnen. Seit mehr als zwei Jahren arbeitet die Tjaden Industriepark das alte Gemäuer auf, legt Stück für Stück die alte Fassade wieder frei, um den alten Bau in eine neue Zeit zu führen. Zuletzt tauchte hinter späteren Anbauten ein großes, goldenes Mosaik mit dem Schriftzug der Schokoladenfabrik auf.