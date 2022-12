Stadtentwicklung in Kleve Lofts und Restaurant in der Kakaomühle

Es ist wieder Licht im dunklen Saal: Vorne an der Stirnwand der alten Kakao-Mühle der Bensdorp-Fabrik sind die einst zugemauerten schlanken Fenster wieder geöffnet. Eine feste Plastikplane dichtet die Öffnungen ab, die Fenster kommen später. Ein Presslufthammer schlägt Stein um Stein heraus – das alte Gemäuer soll ja zielgenau wieder in den Zustand der Zeit um die Jahrhundertwende zurück versetzt werden. Sechs der schmalen Fenster in dem alten Backstein-Industrie-Bau sind schon frei, ein siebtes folgt. Dann muss eine Zwischendecke herausgetrennt werden, die man im vorigen Jahrhundert in den einst offenen Bau gesetzt hat. Erst wenn diese Decke heraus ist, können die Fenster wieder auf ihre ganze Länge bis unten geöffnet werden. So, wie das von außen an der historischen Schmuckfassade zu erkennen ist.