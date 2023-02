Häuser ab 399.000 Euro Makler sehen Wende bei Klever Immobilien

Alte Häuser in guten Lagen für knapp eine halbe Million Euro und mehr, die noch aufwendig saniert werden müssen, sind in der Kreisstadt Kleve keine Seltenheit. Der Markt für gebrauchte Immobilien ist auch in der Stadt fernab der Metropolen angespannt und die Preise auf dem Immobilienmarkt kannten bis jetzt nur den Weg nach oben – und das nicht nur in guten Lagen. Das gilt für Gebrauchtimmobilien und angesichts der entfesselten Baupreise auch bei Neubauten.