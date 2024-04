Zahl von Fremdanzeigen steigt Immer mehr Privatleute zeigen in Kleve Parksünder an

Als Freizeitpolizist brachte es der 18 Jahre alte Niclas Matthei in den vergangenen Monaten im Internet zu zweifelhafter Bekanntheit. Er meldet Verkehrssünder beim Ordnungsamt und nennt sich selbst „Anzeigenhauptmeister“. „Spiegel TV“ berichtete über den jungen Mann aus Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt, die Aufnahmen gingen in sozialen Medien „viral“. Der Auszubildende hat in seiner Heimatstadt – einer 7000-Seelen-Gemeinde – bereits acht Prozent der Bevölkerung angezeigt. Der Anzeigenhauptmeister, der nach eigenen Angaben bislang 4000 Anzeigen erstattet hat, ärgert sich über Falschparker, abgelaufene TÜV-Plaketten und kaum lesbare Nummernschilder. Um die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen, meldet er Verstöße beim Ordnungsamt. Und Matthei hat eine Mission, die ihn mit Fahrrad und Deutschlandticket durch die ganze Republik führt: In jeder Stadt will er mindestens einen Falschparker anzeigen.