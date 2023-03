Start der neuen Saison Imbiss im Klever Tiergarten wieder eröffnet

Doch nicht nur über Bratwurst, Pommes und Co. können sich die Gäste freuen: Dreimal täglich gibt es verschiedene Schaufütterungen, bei denen jeden Tag andere Tierarten im Fokus stehen. So kann man beispielsweise immer donnerstags die Gürteltiere beim Wiegen erleben, samstags Alpakas, Zwergotter sowie Lamas beim Fressen beobachten und sonntags Spannendes über Erdmännchen und Strauße lernen. Auch die ersten Jungtiere des Jahres und die beiden letzten Seehunde laden zu einem Frühjahrsspaziergang durch den Tiergarten ein. Polotzek: „Unsere Owamboziegen, die Lamas sowie die Bentheimer Schafe haben derzeit niedlichen Nachwuchs zu bestaunen. Und da am 11. April die letzten beiden Seehunde ihre Reise in Richtung Ostsee antreten werden, kann man das frühlingshafte Wetter auch gut zum Verabschieden der Seehunde nutzen.“