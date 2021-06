Neuer Laden in Kleve : Popup-Store im ehemaligen Café Lust öffnet am Samstag

Kleve Der Laden bietet eine Mischung aus Nachhaltigkeit und fairem Handel. Die Eröffnung ist am Samstag. Doch auch der Rest der Stadt soll nachhaltiger werden, angestoßen zum Beispiel durch das „Stadtradeln“.

Die Fassade modernisieren und gleichzeitig das Mikroklima in der Innenstadt positiv beeinflussen: Die Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden, sollen Grünfassaden und -dächer bieten. „Grünfassaden haben einen hohen ökologischen und sogar wirtschaftlichen Mehrwert für Innenstädte und die Immobilie“, sagt Lena Börsting, die als Citymanagerin in Kleve tätig ist. Ein Gründach sei hingegen dezenter, bringe aber ähnliche Vorteile mit sich, sagt Christian Bomblat. Er arbeitet seit dem vergangenen Jahr als Klimaschutzmanager in Kleve. Aus seiner Sicht eignen sich viele Dächer in der Innenstadt für eine Begrünung. Dafür stünden über das Fassaden- und Hofflächenprogramm sowie weitere Töpfe Fördermittel zur Verfügung, über die bis zu 50 Prozent der Investitionen erstattet werden. Wie genau eine Grünfassade und ein Gründach aussehen können, erfahren Interessierte in einem neuen Pop-up-Store in der Klever Innenstadt, der am Samstag, 19. Juni, offiziell eröffnet wird.