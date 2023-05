Fest für niederländischen König Hunderte feiern Koningsdag bei Empfang in Kleve

Der niederländische König wurde am 27. April 56 Jahre alt und sitzt mittlerweile seit zehn Jahren auf dem Thron. Traditionell ist der Geburtstag des aktuellen Königs in den Niederlanden ein Nationalfeiertrag, der „Koningsdag“, zuvor Koninginnedag. Honorarkonsul Heinzel bezeichnete das niederländisch-deutsche Verhältnis als so gut wie nie zuvor. Beide Länder würden international als Einheit wahrgenommen.