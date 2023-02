Tier vorsorglich behandelt Klever Hundehalter in Sorge – liegt hier ein Giftköder im Wald?

War es am Ende nur Glück, dass der Hund von Andrea Dercks keinen größeren Schaden genommen hat? Am Samstag war die 36-Jährige mit ihrem English Pointer im Reichswald unterwegs. Ihre Hündin ist ein Therapiebegleithund und braucht reichlich Auslauf. So spaziert die Frau auch regelmäßig durch den Reichswald. Was sie dort am Samstag erlebte, wird sie aber noch länger beschäftigen. Ihr Hund hatte offenbar einen Giftköder entdeckt, mutmaßlich Rattengift. Dercks konnte ihre Hündin noch wegziehen, da hatte diese aber bereits am Köder geleckt.