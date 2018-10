Kleve: HSRW-Professor entwickelt App für Pflegedienst

Niederrhein CosaVita ist eine Ausgründung aus der Hochschule Rhein-Waal. Prof. Frank Schmitz gründete sie als Dienstleister für Kunden von Pflegediensten. Der bietet eine Lösung für die Wäsche Pflegebedürftiger. Erster Kunde ist die Caritas.

Die Haushalts-Waschmaschine reicht manchmal nicht aus, um die Hygiene bei der Pflege zu Hause zu wahren, die für die Wäsche nötig wäre. Vor allem, wenn dann auch noch resistente Keime hinzu kommen. Dann sollte Bett- und Leibwäsche in eine professionelle Wäscherei. Oder die Waschmaschine steht Stockwerke tiefer im Keller und ist für den Pflegebedürftigen inzwischen unerreichbar. Wer nimmt die Wäsche „mal eben mit runter“? Der Pfleger? Auch wenn es ein profanes Thema scheint: Wer sorgt sich um die Wäsche bei der Pflege zu Hause?

„Wir haben gesehen, dass ,Essen auf Rädern’ und der ,Hausnotruf’ funktionieren und haben uns gefragt, ob man nicht auch die Wäscheversorgung für ambulant gepflegte Menschen ähnlich organisieren kann“, sagt Frank Schmitz, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fakultät Life Sciences der Hochschule Rhein-Waal. In der stationären Pflege werde das Problem dem Patienten ja abgenommen. Ambulant sei das aber eine Frage der Logistik. „Wie bekommen wir die Wäsche vom Pflegenden zur Wäscherei und wieder zum Pflegenden zurück und können wir irgendwie von einem Größenvorteil profitieren, also viele Wäschen bündeln, damit sich das lohnt?“, erklärt Schmitz.