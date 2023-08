Lauf-Charity-Event Klever Homerun geht ab Mittwoch in die zweite Runde

Bis einschließlich 9. September finden täglich Veranstaltungen statt, die ebenfalls auf der oben genannten Internetseite aufgelistet sind. So ist für den 1. September ein Feierabendlauf nach Moyland angedacht. Jeder Teilnehmer startet individuell und macht so viele Meter oder Kilometer, wie er möchte – gesteckt ist nur das gemeinsame Ziel: 19 Uhr am Restaurant zur Post. Am 2. September findet der Citylauf in Kleve statt, jeder Teilnehmer kann seine Kilometer auch für die gute Homerun-Sache geltend machen. Und am 9. September für 13 Uhr ist die Abschlussveranstaltung auf dem Sportplatz des SV Siegfried Materborn geplant. Auch interessant: Der Homerun-Kneipen-Spaziergang, bei dem eine Läufergruppe von Kneipe zu Kneipe ziehen soll. Die Teilnehmerzahl hierzu ist allerdings begrenzt und eine vorherige Anmeldung notwendig.