Verzögerungen bei Neubau Holz Dorsemagen zieht noch nicht um

Die Tatsache, dass eine 21.000 Quadratmeter große Fläche am Klever Ring noch immer mit Gras bewachsen ist, lässt aufhorchen. Denn eigentlich hätten dort, an der Ecke Klever Ring/Riswicker Straße, schon im Sommer 2022 Bagger mit dem Erdaushub für ein großes Bauvorhaben beginnen sollen: Der Holzfachhandel Holzland Dorsemagen will dort sein neues Hauptgebäude errichten und seinen Firmensitz an der Ludwig-Jahn-Straße in der Unterstadt aufgeben. Doch nun wurden die Pläne zeitlich nach hinten geschoben.