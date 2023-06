12 Euro für 1 Liter Bier So teuer wird der Besuch auf der Kirmes im Kreis Kleve

Kleve · Die großen Volksfeste in Kleve und Umgebung stehen an. Höhepunkt wird die Kirmes in der Kreisstadt sein. Aber was kostet der Spaß? Die Preise steigen weiter oder wurden schon 2022 kräftig angehoben.

15.06.2023, 05:15 Uhr

Teurer Spaß: Die Preise auf der Kirmes steigen auch in den diesem Jahr teilweise kräftig. Bier wurde bereits im vergangenen Jahr teurer. Hier wurde nur wenig an der Preisschraube gedreht. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Peter Janssen

„Die Leute haben wieder Lust auszugehen und zu feiern“, sagt Dirk Janßen. Der 54-Jährige ist Vorsitzender des Schaustellerverbandes Kleve-Geldern und besitzt drei Bierstände, mit denen er auf den Volksfesten unterwegs ist. Die Bierpreise halten sich aus seiner Sicht im Rahmen. „Teurer wird alles. Aber bei uns haben sich die Preise größtenteils gehalten.“ Wen es in diesem Jahr besonders trifft, sind die Imbiss-Anbieter. Ein Backfisch mit Remoulade für acht Euro lässt die Besucher zweimal auf das Preisschild gucken. Die Bierpreise sind durchschnittlich um mehr als zehn Prozent gestiegen. Janßen selbst hatte 2022, nach zwei Jahren Corona-Auszeit, bereits an der Preisschraube gedreht. Doch gibt es ein Getränk, das teilweise den Rahmen sprengt. Die Kostenentwicklung ausgesuchter Kirmessen im Überblick.