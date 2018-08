Kleve: Hohe Bugelder drohen fürs Insekten töten

Kreis Kleve : Hornissen können teuer werden

Eine Wespe sitzt zwischen Regentropfen auf einer Autoscheibe. Wann darf man sie töten? Die Regeln sind nicht so einfach. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kleve Wer gegen lästige Insekten vorgeht, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro rechnen. So sieht es theoretisch das Bundesnaturschutzgesetz vor. Die Praxis sieht allerdings anders aus. Im Kreis Kleve gab es erst einen Fall.

Die Vorgaben aus dem Bundesnaturschutzgesetz, dass für eine Tötung von Insekten bis zu 50.000 Euro Bußgelder ausgesprochen werden können, sorgen auch bei manchem Bürger im Kreis Kleve für Verwirrung. Der Berliner „Verband für bürgernahe Verkehrspolitik“ hatte auf die Regel aufmerksam gemacht. Viele Medien griffen den Strafenkatalog danach auf. Bei vielen Gartenbesitzern sorgte die Nachricht allerdings für Unsicherheit: Schließlich kann es gute Gründe geben, sich mit einem gezielten Schlag vor einem Insekt zu schützen. Für Allergiker zum Beispiel kann ein Wespenstich sehr gefährlich sein. Wie gehen Behörden mit solchen Fällen um?

Wilhelm Deitermann, Pressesprecher des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) entwarnt: Die Tötung eines einzelnen Insekts sei kein Delikt. Gleichwohl machten Restriktionen Sinn: Die Initiativen zum Erhalt der Insektenvielfalt und der natürlichen Bestäubung sind vielfältig.

Solche gibt es auch im Kreis Kleve. Die Maßnahmen zum Insekten- und Vogelschutz reichen von Projekten zur Anlage von neuen Wildblumenwiesen, wie in Bedburg-Hau, bis zu Blühstreifen an den Ackerrändern, wie es die Ortsbauernschaft in Huisberden macht.

Bußgelder drohen beispielsweise beim Töten von Wespen, allerdings nicht bei jeder Art. Dabei zählt die Deutsche und die Gemeine Wespe, die Menschen mit ihrer Gier auf Süßes den meisten Stress bereiten, nicht zu den sonderlich geschützten Arten. Gerade in der Pflaumenkuchen-Zeit wehren sich Bäckereien gerne mit elektrischen Geräten gegen Wespen. Und das werden sie weiterhin tun dürfen. Auch im Standardfall des Wespennests im Rolladenkasten benötigt der Schädlingsbekämpfer keine Genehmigung, wenn es sich um die normalen, nicht besonders geschützten Arten handelt.



Komplizierter wird es beispielsweise bei Hornissen. Die stehen unter besagt besonderem Schutz, sind aber auch recht groß, wirken daher bedrohlich und lösen Ängste aus. Sollte beispielsweise der Eingang eines Kindergartens von Hornissen befallen sein, muss dieser nicht gleich geschlossen werden. Auch kann eine Umsiedlung der Tiere versucht werden. Dafür gibt es im Kreis Kleve zahlreiche Angebote. Da dies aber nicht immer gelingt, kann auch eine Befreiung für drastisches Vorgehen erteilt werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, fragt bei Experten oder am besten gleich bei den Behörden nach.

Theoretisch gibt es die Bußgelder über 50.000 Euro, bei Nachfrage unserer Redaktion bei der Kreisverwaltung zeigte sich aber, wie es in der täglichen Praxis aussieht. „Bei unserer unteren Naturschutzbehörde gab es nur einen Fall, in dem ein Bußgeld wegen Insektentötung ausgestellt wurde“, sagt Elke Sanders, Pressesprecherin des Kreis Kleve. „Das ist allerdings schon viele, viele Jahre her. Deshalb gibt es darüber keine Aufzeichnungen mehr.“ Ein Mann hatte privat versucht ein Hornissen-Nest an seinem Haus zu entfernen. Da schritt die Behörde ein. Die Summe von 50.000 Euro gebe es zwar tatsächlich, bestätigt Sanders, sie markiere aber das obere Ende des Rahmens. „Das musste der Mann aber damals nicht bezahlen. Die genaue Summe wissen die Kollegen nicht mehr, aber sie war ein gutes Stück von den 50.000 Euro entfernt“, so Sanders.