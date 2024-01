Für 780.000 Euro Warum die Hochschule ein Forschungsprojekt zu Leiharbeitern startet

Nun startet eine neue Untersuchung zu dem Thema. Eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Arbeitsmigranten durch grenzüberschreitende soziale Beratungen – das hat das Projekt TRAM (transnationale Arbeitsmigration in der Euregio) zum Ziel. Ende 2023 startete das Projekt unter Leitung von Ingrid Jungwirth in Kooperation mit der Radboud Universiteit, der Gemeinde Apeldoorn in den Niederlanden und der Euregio Rhein-Waal. Das Projekt zielt darauf, Modelle für gutes Arbeiten und gutes Wohnen für Leiharbeiter in einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von 13 Organisationen in der Euregio zu entwickeln.