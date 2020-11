Studierende online begrüßt : Hochschule startet digitales Semester

Kleve Die „Freshers´ Week“ bei der Studierende des ersten Semesters in das Campusleben eingeführt werden, findet übers Internet statt. Auch der Lehrbetrieb funktioniert als Online-Semester.

Präsident Oliver Locker-Grütjen begrüßte jetzt, gemeinsam mit Vizepräsidentin Prof. Dr. Tatiana Zimenkova und Vizepräsident Prof. Jörg Petri, die neuen Studierenden an der Hochschule Rhein-Waal. Das Besondere in diesem Jahr: Der Präsident steht ohne Gäste im Audimax am Campus Kamp-Lintfort, der Vizepräsident streift durch menschenleere Gänge in der Bibliothek – sie begrüßen die „Erstis“ der Hochschule nicht wie sonst üblich vor Ort, sondern in einer Videobotschaft und im Live-Meeting. „Herzlich Willkommen an der Hochschule Rhein-Waal. Herzlich Willkommen am Niederrhein – oder wo auch immer Sie sich gerade aufhalten“, sagte Locker-Grütjen.